Salis vince a Genova chi è la candidata | il suo passato da vippissima

Silvia Salis ha conquistato la poltrona di sindaca di Genova, trionfando alle recenti elezioni amministrative. Ex atleta olimpica e vicepresidente del Coni, Salis si è guadagnata il sostegno di una vasta alleanza tra centrosinistra, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Avs, simboleggiando un'importante ritorno del progressismo nella città ligure. Scopriamo chi è la nuova leader e il suo affascinante passato da vippissima.

Silvia Salis ha trionfato nelle elezioni amministrative, diventando la nuova sindaca di Genova. Ex atleta olimpica e vicepresidente del Coni, Salis è stata sostenuta da una vasta coalizione composta da centrosinistra, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Avs, segnando il ritorno del progressismo nella città dopo un periodo di otto anni sotto la guida del centrodestra. La sua iniziale candidatura civica è riuscita a unire forze politiche solitamente distanti, incarnando il concetto di “ campo largo ”. Grande vittoria a Genova, viva la Sindaca! Brava Silvia, ora tocca a te riaccendere le stelle! #Salis pic... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Salis vince a Genova, chi è la candidata: il suo passato da vippissima

