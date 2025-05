Salis verso la vittoria Orlando | Punita l’arroganza della destra che ignora il territorio

L'elezione di Silvia Salis a Genova rappresenta una risposta forte contro l'arroganza della destra che ignora le esigenze del territorio. Andrea Orlando, ex ministro e attuale consigliere regionale del PD in Liguria, riflette sulla vittoria evidenziando come la candidatura di Salis abbia risposto a un desiderio collettivo di cambiamento e partecipazione. Un segnale chiaro di come la politica locale possa vincere quando si radica nel territorio.

"Non sono il regista dell’operazione Salis, ho solo proposto una possibilità". Andrea Orlando, ex ministro e attuale consigliere regionale del Pd in Liguria, commenta con soddisfazione la vittoria di Silvia Salis a Genova, sottolineando come la sua candidatura abbia incarnato il desiderio di... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Salis verso la vittoria, Orlando: "Punita l’arroganza della destra che ignora il territorio"

Salis, chiusura campagna elettorale con polemiche: "Sarà in piazza della Vittoria, piazza Matteotti impraticabile" - Silvia Salis chiude la sua campagna elettorale venerdì 23 maggio alle 19 in Piazza della Vittoria, spostando la festa da Piazza Matteotti a causa di alcune circostanze che ne renderebbero difficile l'utilizzo. 🔗continua a leggere

Salis, chiusura campagna elettorale con polemiche: "Sarà in piazza della Vittoria, piazza Matteotti impraticabile" - La chiusura della campagna elettorale di Silvia Salis si svolgerà venerdì 23 maggio alle 19 in piazza della Vittoria, anziché in piazza Matteotti, a causa di circostanze che ne rendono impraticabile l’uso. 🔗continua a leggere

VIDEO | Salis, folla in piazza per la fine della campagna elettorale: "La vittoria al primo turno è alla portata" - Circa mille persone si sono riunite in Piazza della Vittoria per l'ultimo appuntamento della campagna di Silvia Salis, candidata sindaca di Genova. 🔗continua a leggere

Comunali Genova, Salis: “Sono felice e orgogliosa. La vittoria la dedico a mio padre” - GENOVA – “Mi sento felice, soddisfatta, orgogliosa della gara che abbiamo fatto. Una campagna con responsabilità verso la cittadinanza, avevo chiesto di non scendere mai a certi livelli e lo abbiamo f ... 🔗Si legge su dire.it

Elezioni Genova, le proiezioni: verso la vittoria al primo turno per Salis - Genova. Dopo i primi exit poll arrivano anche le proiezioni relative alle elezioni comunali: secondo i dati del consorzio Opinio, la candidata del centrosinistra Silvia Salis vincerebbe al primo turno ... 🔗msn.com scrive

Silvia Salis in vantaggio, parla Burlando: "Mi aspettavo vittoria al primo turno" - L'ex presidente della Regione Liguria ed ex ministro commenta con entusiasmo il vantaggio di Silvia Salis ... 🔗Si legge su genovatoday.it