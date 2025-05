Salis sindaco il centrodestra perde Genova Il voto a Ravenna Taranto Matera

Nelle recenti elezioni comunali, il centrosinistra ha ottenuto risultati significativi, vincendo al primo turno a Genova con Silvia Salis e a Ravenna. A Taranto e Matera, invece, le sfide continueranno al ballottaggio. Questi risultati segnano una battuta d'arresto per il centrodestra, evidenziando un cambiamento nel panorama politico locale.

Nelle elezioni comunali dei capoluoghi di provincia, il centrosinistra ha vinto al primo turno a Genova e Ravenna, mentre a Taranto e Matera si profila il ballottaggio. Nel capoluogo ligure vince Silvia Salis (centrosinistra) che si impone al primo turno con il 53-57% dei voti contro Pietro Piciocchi (centrodestra) che si è fermato al 38-42%.

