Salis nuova sindaca di Genova L’unità della coalizione ha convinto gli elettori

Silvia Salis è stata eletta nuova sindaca di Genova, grazie alla coesione della coalizione di centrosinistra. In un contesto in cui la città richiedeva un cambiamento, Salis ha sottolineato l'importanza dell'unità per conquistare la fiducia degli elettori. Nel suo commento post-elettorale, ha evidenziato come la collaborazione abbia giocato un ruolo cruciale nella vittoria.

GENOVA (ITALPRESS) – “Un cambiamento era auspicato, la città lo chiedeva. Il senso di unità che abbiamo saputo dare con questa coalizione ha convinto l’elettorato e lo ha fatto essere sicuro di votarci”. Lo ha detto Silvia Salis, nuova sindaca di Genova con la coalizione di centrosinistra, commentando i risultati delle comunali a scrutinio ancora in corso. “Io ho sempre detto fin dal primo giorno che una coalizione così fatta puntava a vincere al primo turno. Tutti mi hanno detto: vabbè, è presto per dirlo. Ma è un pò una questione aritmetica. E ho la convinzione che il campo progressista, quando si concentra sulle infinite cose che le uniscono, che sono molte meno di quelle che lo dividono, potrebbe vincere potenzialmente ovunque” ha aggiunto... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Salis nuova sindaca di Genova “L’unità della coalizione ha convinto gli elettori”

