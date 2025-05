Salis le prime parole | Dedico vittoria a mio padre Genova ha bisogno di vento nuovo

Silvia Salis è stata eletta sindaca di Genova al primo turno, con un significativo 51,72% dei voti. In un momento di emozione, ha dedicato la sua vittoria a suo padre, sottolineando la necessità di un "vento nuovo" per la città. La competizione è stata serrata, con il principale avversario, Pietro Piciocchi, che ha ottenuto il 44,02%. Questo risultato segna una svolta importante per la politica genovese.

Dedica la vittoria a suo padre Silvia Salis, eletta sindaca di Genova al primo turno (quando mancavano solo un centinaio di sezioni era al 51,72% mentre il principale avversario, Pietro Piciocchi, centrodestra, si era fermato al 44,02%). Salis, dopo la telefonata formale di Piciocchi che si è... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Salis, le prime parole: "Dedico vittoria a mio padre, Genova ha bisogno di vento nuovo"

Salis, chiusura campagna elettorale con polemiche: "Sarà in piazza della Vittoria, piazza Matteotti impraticabile" - Silvia Salis chiude la sua campagna elettorale venerdì 23 maggio alle 19 in Piazza della Vittoria, spostando la festa da Piazza Matteotti a causa di alcune circostanze che ne renderebbero difficile l'utilizzo. 🔗continua a leggere

Le prime parole da sindaca di Silvia Salis: "Uniti non c'è partita" - "Mi sento felice, soddisfatta e soprattutto orgogliosa della gara che abbiamo fatto, sia come stile, come responsabilità verso la cittadinanza" le prime parole della sindaca Silvia Salis ... 🔗Secondo primocanale.it

Genova, Salis commossa dedica la vittoria al padre scomparso - Genova, 26 mag. (askanews) - "Dedico la vittoria a mio padre. Mi avrebbe detto che è orgoglioso di me". Lo ha affermato la neo sindaca di Genova Silvia Salis, candidata del centrosinistra, che si è co ... 🔗Si legge su quotidiano.net

Comunali Genova, Salis: “Sono felice e orgogliosa. La vittoria la dedico a mio padre” - Con la vittoria di Silvia Salis al primo turno, il Comune di Genova diventa quello più popoloso guidato da una sindaca donna in Italia ... 🔗Da dire.it