Salerno festa finale all’I C Giovanni Paolo II per il progetto Baskin

Si è recentemente svolta presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II" di Salerno la festa finale del progetto "Baskin", un'iniziativa sportiva inclusiva sostenuta dal Comune di Salerno e realizzata con l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Canossa Basket". L’evento ha celebrato il successo e l’impatto positivo del progetto, coinvolgendo studenti e famiglie in una giornata all'insegna dell' sport e della solidarietà.

Si è svolta presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Salerno, la festa finale del progetto “Baskin”, l’iniziativa sportiva inclusiva patrocinata dal Comune di Salerno e realizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Canossa Basket”. Alla giornata hanno preso... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, festa finale all’I.C. Giovanni Paolo II per il progetto “Baskin”

Festa dei Flores de Mayo a Salerno: l'iniziativa della comunità cristiana filippina - La Festa dei Flores de Mayo, promossa dalla comunità cristiana filippina, si terrà il 25 maggio alle 15. 🔗continua a leggere

Salerno, la comunità filippina in festa per "Flores de Mayo e Santacruzan" - Oggi pomeriggio, nel cuore pulsante di Salerno, la comunità filippina si è riunita con gioia e fervore per festeggiare Flores de Mayo e Santacruzan. 🔗continua a leggere

Salerno, festa finale all’I.C. Giovanni Paolo II per il progetto “Baskin” - Inclusione, sport e comunità: alunni e ragazzi con disabilità protagonisti della giornata conclusiva con il Comune e l’ASD Canossa Basket ... 🔗Secondo salernotoday.it

Salerno, un'altra trasferta per la Festa della pizza: si va a Firenze - Per una manifestazione che negli anni è stata sempre una grande kermesse itinerante, anche questa volta i motori della Festa della Pizza di Salerno si riscaldano fuori sede. Dopo essere approdata ... 🔗Da ilmattino.it

Salerno, Festa della Pizza: day 4 - Nel villaggio del gusto c’è tutto: buon cibo, arte, musica e spettacolo. E in Piazza Salerno Capitale (adiacente Grand Hotel Salerno) domani, sabato 15 luglio (dalle 20), è già il penultimo giorno ... 🔗Come scrive zon.it