Salento incidente mortale | la vittima è un 53enne

Una tragedia ha scosso Nardò, nel Salento, dove un incidente mortale ha portato alla morte di un 53enne. L'incidente, avvenuto intorno alle 19.30 su via Napoli, ha coinvolto un'auto e uno scooter, segnando un drammatico episodio sulle strade della città. La comunità è in lutto per la perdita di una vita a seguito di questa tragica collisione.

Tragedia sull'asfato a Nardò. Nel terribile incidente avvenuto attorno alle 19.30 su via Napoli tra un'auto e uno scooter ha perso la vita il 53enne in sella al mezzo a due ruote.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente mortale: la vittima è un 53enne

