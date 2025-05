Sala e il doppio standard su Gaza e Israele | Palazzo Marino diventa campo di battaglia politico

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si trova al centro di una controversia politica sull'illuminazione di Palazzo Marino in supporto a Gaza, rifiutando la proposta della Brigata ebraica e dell'associazione Pro Israele. Questo episodio mette in luce il doppio standard nelle reazioni rispetto alla situazione in Israele e Gaza, trasformando il Comune in un'arena di dibattiti accesi e divisioni.

«Non credo che illumineremo il Comune». Con queste parole, lo scorso 21 febbraio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha respinto la richiesta presentata dalla Brigata ebraica e dall’associazione Pro Israele, che proponevano di proiettare il colore arancione — lo stesso dei capelli dei piccoli — sulla facciata di Palazzo Marino, in memoria dei fratellini israeliani Bibas e della madre Shiri, rapiti da Hama s il 7 ottobre 2023 e brutalmente uccisi durante la prigionia. Interpellato nuovamente sul tema, il primo cittadino ha chiarito: «Guardi, ci sarebbero moltissime ragioni per continuare a illuminare il Comune... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sala e il doppio standard su Gaza e Israele: Palazzo Marino diventa campo di battaglia politico

