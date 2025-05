Sala dice no alla scuola Ramelli E si scatena la polemica politica

Il dibattito sull'intitolazione di una scuola di Milano a Sergio Ramelli si intensifica dopo le parole del sindaco Giuseppe Sala, che ha espresso scetticismo sulla proposta del presidente del Senato, Ignazio La Russa. La questione accende una vivace polemica politica, mettendo in luce non solo le difficoltĂ legate agli spazi per le intitolazioni, ma anche le divergenze ideologiche su figure storiche controverse.

Intitolare una scuola di Milano a Sergio Ramelli, come proposto dal presidente del Senato, Ignazio La Russa? "Lo credo difficile onestamente – ha risposto ieri il sindaco Giuseppe Sala – ma poi rimane il fatto che non è che noi abbiamo tutti questi spazi di intitolazione, poi quando le intitolazioni diventano così divisive.". Il sindaco ieri ha partecipato alla commemorazione di Alberto Brasili, accoltellato il 25 maggio 1975 da neofascisti per aver staccato da un palo della luce un adesivo dell’Msi. "Io credo sia importante fare memoria di tutte le vittime di quel periodo storico e come sono stato da Ramelli, sono stato in Piazza Santo Stefano, da Claudio Varalli, poi da Fausto e Iaio e oggi da Brasili – ha scandito Sala, senza la fascia tricolore –... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sala dice “no“ alla scuola Ramelli. E si scatena la polemica politica

