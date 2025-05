Sabatini | Inter ecco cosa è mancato! Non è colpa di Bisseck

Nell'ultima puntata di Pressing, Sandro Sabatini ha analizzato la stagione dell'Inter, focalizzandosi sui fattori che hanno influenzato le prestazioni della squadra. Un tema centrale è stato il rendimento di Lautaro Martinez, con l’obiettivo di chiarire che le difficoltà recenti non sono da attribuire alla sola assenza di Bisseck. Scopriamo insieme le sue considerazioni e le implicazioni per il futuro del club.

Negli studi di Mediaset, Sandro Sabatini ha commentato la stagione dell'Inter. Tra i tanti temi anche un passaggio sui gol di Lautaro Martinez. GOL – Sandro Sabatini, noto giornalista di Mediaset, negli studi di Pressing ha commentato l'ultima partita di Serie A, con un passaggio sulla stagione dell' Inter che come due anni fa ha perso lo scudetto all'ultima giornata contro il Napoli. Queste le sue parole: «Se guardiamo il rendimento degli attaccanti, quest'anno all'Inter sono mancati i gol di Lautaro Martinez, sono mancati i suoi non quelli di Arnautovic. Sicuramente l'Inter non ha perso questo scudetto per Bisseck o per Asllani...

