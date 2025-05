Ruud | Mi sono allenato con Sinner al Roland Garros dopo 15 minuti ero sotto 4-0

Casper Ruud affronta la sua sfida più temuta: Jannik Sinner, la sua bestia nera. Con un perfetto percorso di vittorie, Sinner ha battuto Ruud in tutti i precedenti incontri, compreso l'ultimo agli Internazionali di Roma, dove il norvegese ha faticato notevolmente. In questo articolo, esploreremo la dinamica di questo accesa rivalità e le prospettive per un possibile cambiamento nel copione.

Casper Ruud ha in Jannik Sinner la propria bestia nera. Nei confronti diretti tra i due, ha sempre vinto l’altoatesino che fin qui l’ha battuto quattro volte su quattro. L’ultima agli Internazionali di Roma qualche settimana fa: non c’è stata partita. Il norvegese ha sicuramente tirato un sospiro di sollievo quando il sorteggio del tabellone del Roland Garros l’ha visto posizionarsi al lato opposto dell’italiano. Questo significa che i due potranno – eventualmente – incontrarsi solo in finale. Ruud ha parlato in conferenza stampa proprio della sua nemesi, rivelando che nei giorni scorsi i due si sono allenati insieme al Roland Garros... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ruud: «Mi sono allenato con Sinner al Roland Garros, dopo 15 minuti ero sotto 4-0»

