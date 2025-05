Rugby | Unicusano ko contro Valsugana 34-17 sfuma il sogno promozione in A1 dei biancoverdi

Il sogno di promozione del Rugby Livorno in Serie A1 si spegne sul campo del Valsugana Rugby, dove i biancoverdi sono stati sconfitti 34-17. La decisiva sfida, guidata dall'allenatore Squarcini, ha visto i padroni di casa prevalere, consegnando così il pass per la massima serie. Un deludente finale di stagione per Livorno, che torna a casa con il rammarico di un'opportunità sfumata.

Il sogno promozione del Rugby Livorno svanisce sul campo veneto del Valsugana Rugby. La squadra del tecnico Squarcini, infatti, nel big match valevole per l’eventuale e storico salto in serie A1, è caduta per 34-17, esito che consegna ai padroni di casa le chiavi della categoria superiore. Quella... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Rugby | Unicusano ko contro Valsugana 34-17, sfuma il sogno promozione in A1 dei biancoverdi

Cosa riportano altre fonti

Rugby, Zebre ko contro i Glasgow Warrios: 6-14 per gli scozzesi a Parma nel 15° turno dell’URC 2025 - Calato il sipario sul prato del prato dello stadio Sergio Lanfranchi nella sfida della quindicesima giornata di United Rugby ... alla sfida contro gli emiliani reduce dal pesante ko nella ... Lo riporta oasport.it

Livorno Rugby, è cinquina contro la Primavera Roma - La quinta vittoria consecutiva lancia l’Unicusano Livorno Rugby sul podio della classifica ... sono andati alla cassa ad ottenere il massimo della posta). L’Unicusano, contro la Primavera, si è ... livornopress.it scrive

Unicusano, c’è la matematicA - e Union Rugby Firenze (il 27 aprile in trasferta). Poi, il 4 maggio via ai playoff, cammino che l’Unicusano comincerà in casa contro un avversario ancora da definire. «Sono molto contento per ... Scrive msn.com

Ternana: Sputi tra i tifosi e il presidente Bandecchi, il finale di partita è surreale