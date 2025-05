Rugby Bordeaux vince la Champions Cup! Battuto Northampton

Il Rugby Bordeaux fa la storia, aggiudicandosi la sua prima Champions Cup dopo una finale avvincente contro i Northampton Saints, conclusa 28-20. Sul palcoscenico del Principality Stadium di Cardiff, la partita ha riservato emozioni e sorprese, con un ritmo frenetico che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo. Una vittoria che segna un momento cruciale per il club francese.

Il Bordeuax ha conquistato la sua prima Champions Cup, superando i Northampton Saints 28-20 in una finale molto emozionante e combattuta, disputata al Principality Stadium di Cardiff. Il match, caratterizzato da un ritmo frenetico e da continui capovolgimenti di fronte, ha visto i francesi imporsi grazie a una maggiore concretezza e a una superiorità nella fasi decisive del match. Nonostante l'ottima partenza degli inglesi, Bordeaux ha saputo reagire prontamente, mantenendo il controllo nella seconda metà della partita. Il primo tempo si è aperto con una meta immediata di Alex Coles per Northampton, seguita dalla risposta di Damian Penaud per Bordeaux...