Rubano abiti in casa E moto a un ricoverato

Due amici modenesi, dopo un incidente in pista, si sono trovati vittime di un audace furto. Mentre erano ricoverati, dei ladri hanno approfittato della situazione per sottrarre due supermotard Husqvarna 450, parcheggiate in Strada Campeggi insieme a un'auto con carrello al traino. Un episodio che evidenzia purtroppo la vulnerabilità degli individui anche nei momenti di difficoltà .

Hanno approfittato di un incidente in pista per rubare due moto fuori dall’ospedale. In Strada Campeggi era stata parcheggiata l’auto con carrello al traino da dove sono sparite le supermotard Husqvarna 450, senza targa per allestimento da pista. I derubati sono due amici modenesi che erano arrivati nel Pavese per la pista di Castelletto di Branduzzo, dove uno dei due è caduto e si è ferito. All’uscita dall’ospedale, la brutta sorpresa. Sul furto indagano i carabinieri. Invece in viale Sicilia è intervenuta la polizia di Stato per un furto anomalo in abitazione: il proprietario al rientro ha trovato la porta forzata e tutto a soqquadro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubano abiti in casa. E moto a un ricoverato

