Ruba energia elettrica e si scaglia con un bastone contro i poliziotti che finiscono in ospedale | arrestato

Due poliziotti sono stati ricoverati dopo essere stati aggrediti da un uomo di 38 anni a Palma di Licata, durante un controllo per furto di energia elettrica. L'aggressore ha colpito gli agenti con un bastone, causando ferite significative. Arrestato, il soggetto è ora nelle mani delle autorità, mentre si indaga su quanto accaduto.

Due poliziotti sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata dopo che sono stati aggrediti e colpiti con un bastone. Il responsabile, un palmese di 38 anni, è stato arrestato. Avrebbe dovuto essere un controllo, quello di sabato, in un'abitazione di Palma di...

