Rsa al collasso il calvario di nonna Maria | portata in una struttura a Torino

La storia di nonna Maria, anziana aretina in difficoltà, rappresenta il drammatico collasso delle RSA in Italia. Dopo aver affrontato un infortunio, la sua ricerca di una struttura adeguata l'ha portata da Arezzo a Rapolano, scongiurando un trasferimento a Lucca, fino a giungere, inaspettatamente, a Torino. Un percorso surreale e doloroso, che mette in luce le criticità del sistema sanitario e l'urgente bisogno di soluzioni per gli anziani.

Da Arezzo a Rapolano (scongiurando di essere trasferita a Lucca), ma adesso nonna Maria è "finita" a Torino. Perché per lei è stato impossibile trovare un posto in una rsa. È una storia tanto paradossale quanto dolorosa quella di un'anziana aretina che, reduce da un infortunio e bisognosa di cure...

