Rottamazione quater scadenza prorogata al 9 giugno

La Rottamazione quater ha visto la scadenza per il pagamento dell'ottava rata prorogata al 9 giugno. Gli aderenti possono beneficiare del weekend e della Festa della Repubblica, che spostano il termine effettivo al 3 giugno, con ulteriori cinque giorni di tolleranza. È un'opportunità importante per regolarizzare la propria posizione fiscale senza stress e con maggiore flessibilità .

Per chi ha aderito alla Rottamazione quater, il mese di maggio è il momento in cui bisogna chiudere i conti con l’ ottava rata. Il calendario offre qualche giorno in più grazie al weekend e alla Festa della Repubblica, spostando il termine effettivo al 3 giugno. Con i cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, si può saldare entro il 9 senza perdere i benefici. Intanto, nei corridoi del Senato si lavora a rilento a un nuovo capitolo: la quinquies. La bozza in discussione, fortemente voluta dalla Lega, ha come obbiettivo quello di estendere l’orizzonte temporale dei debiti ammissibili, includendo i carichi trasmessi all’Agenzia delle Entrate tra il 2000 e la fine del 2023... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rottamazione quater, scadenza prorogata al 9 giugno

