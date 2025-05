Rose is a rose is a rose is a rose la mostra di Claudia Chianese

Il 30 maggio 2025, alle 17.30, l'Atelier di Claudia Chianese ospiterà la mostra "Rose is a rose is a rose is a rose", curata da Roberta Melasecca. Questo progetto espositivo esplora temi di identità e percezione, attraverso l'interpretazione unica dell'artista, che invita il pubblico a riflettere su significati e simbolismi legati alla rosa. Un'occasione imperdibile per approfondire la sua ricerca creativa.

Il giorno 30 maggio 2025 alle ore 17.30, Claudia Chianese presenta, negli spazi del suo Atelier, il progetto Rose is a rose is a rose is a rose, a cura e con un testo critico di Roberta Melasecca. Come scrive la curatrice, in questo nuovo progetto espositivo e di ricerca «Claudia Chianese sceglie la via dell’attraversare. Non rimane sui bordi, delinea i dettagli da scandagliare e invoca la forma che meglio la tratteggia. Identifica l’oggetto che costituisce il topos letterario e figurativo per eccellenza – la rosa – e lo fa proprio. In esso riversa un’ansia di conoscenza, di scoperta, di determinazione... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Rose is a rose is a rose is a rose”, la mostra di Claudia Chianese

Claudia Chianese - Rose is a rose is a rose is a rose - Il 30 maggio 2025 alle 17.30, presso l'Atelier Claudia Chianese in Via Palermo 47 a Roma, si inaugura una mostra dedicata all'artista, con opere che reinterpretano il tema della rosa come simbolo di bellezza e rinascita. 🔗continua a leggere

“Rose is a rose is a rose is a rose”, la mostra di Claudia Chianese - Il giorno 30 maggio 2025 alle ore 17.30, Claudia Chianese presenta, negli spazi del suo Atelier, il progetto Rose is a rose is a rose is a rose, a cura e ... 🔗Secondo lopinionista.it

At FLAG Art Foundation, a Rose Is So Much More Than a Rose - Of all flowers, the rose is arguably the most ubiquitous across art, inspiring everything from poetry and literature to painting and sculpture. At FLAG Art Foundation, the sweeping group show “A ... 🔗Lo riporta news.artnet.com