Rombiolo e il Liceo artistico Via di Ripetta di Roma commemorano Pasquale Restuccia artista filosofo e docente

Il 16 maggio, Rombiolo e il liceo artistico di Via di Ripetta a Roma hanno commemorato Pasquale Restuccia, artista, filosofo e docente, a un anno dalla sua scomparsa. Durante la cerimonia, è stata scoperta una targa in onore di Restuccia sulla facciata della sua casa natale in Via dei Mille, un tributo alla sua eredità culturale e al contributo significativo che ha offerto alla comunità.

Ad un anno dalla sua scomparsa la comunità di Rombiolo ha reso omaggio a Pasquale Restuccia. La cerimonia commemorativa si è svolta il 16 maggio. Nell'occasione è stata posta una targa sulla facciata della casa natale di Via dei Mille. Nell'incontro che si è svolto nella sala Consiliare del Comune di Rombiolo messo in luce il legame con il suo luogo di origine e gli aspetti più significativi dell'espereinza umana ed artistica del pittore. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Amministrazione comunale. Anche il Liceo Artistico "Via di Ripetta" a Roma, istituto dove Restuccia ha insegnato per tanti anni, venerdì 23 maggio, ha commemorato l'artista che ha lasciato "un'impronta indelebile nella formazione di generazioni di studenti"...

