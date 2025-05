Romano Prodi e Rosy Bindi alla Marcia di Barbiana | Scuola maestra di pace

Domenica 25 maggio, a Vicchio (Firenze), si è svolta la 24esima Marcia di Barbiana, dedicata al tema "Scuola maestra di pace". Tra i partecipanti, Romano Prodi e Rosy Bindi, che hanno condiviso il valore fondamentale dell'educazione per la costruzione di un futuro pacifico. Il servizio video di Florence Tv, curato da Francesca Parrini, documenta questo importante evento che celebra l'eredità educativa di don Lorenzo Milani.

