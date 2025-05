Roma Zalewski convince l’Inter | il riscatto è sempre più vicino

La Roma chiude la stagione con una vittoria contro il Torino, rafforzando le ambizioni di riscatto per il futuro. Con questo risultato, i giallorossi si assicurano un posto in Europa League, dopo aver lottato a lungo per evitare il fondo della classifica. Il focus ora si sposta su Zalewski, la cui performance convincente potrebbe avvicinarlo ulteriormente al riscatto definitivo con l'Inter.

La vittoria per 2-0 con il Torino è stata l’ultimo atto della stagione della Roma. I giallorossi hanno sfiorato la qualificazione in Champions League, strappando alla fine il pass per la prossima Europa League. Un traguardo importante, se si pensa che la squadra lottava nelle zone basse della classifica fino allo scorso gennaio. Il club si deve ora concentrare sull’imminente sessione di calciomercato, fondamentale per costruire una rosa all’altezza in vista della prossima annata. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe aggiungere allì’organico elementi di spessore, cedendo prima chi non rientrerebbe nel progetto... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Zalewski convince l’Inter: il riscatto è sempre più vicino

Serie A, Atalanta-Roma 2-1: bergamaschi In Champions League - Nel big match del lunedì sera, l'Atalanta trionfa 2-1 contro la Roma, conquistando aritmeticamente un posto nella prossima Champions League. 🔗continua a leggere

Zalewski convince l’Inter, Buchanan cerca vetrina - L’Inter ha già deciso il futuro di Zalewski e Buchanan: in estate potrebbe aprirsi uno scenario utile per uno in particolare. Arrivato a gennaio dalla Roma, Nicola Zalewski ha impiegato poco tempo per ... 🔗Segnala msn.com

Zalewski ha convinto l’Inter in 2 mesi e mezzo: la cifra del riscatto – CdS - Zalewski continuerà la sua avventura all'Inter, visto che ha già convinto Inzaghi e dirigenza a puntare ancora su di lui. Riscatto con la Roma - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it scrive

Inter, Zalewski dal primo minuto contro il PSG: può essere l’arma in più - Visualizzazioni: 21 Inter-Zalewski: Arrivato da separato in casa, ora è una risorsa chiave per Inzaghi: il polacco ora sogna la sorpresa da titolare nella finale col PSG. Arrivato dalla Roma a gennai ... 🔗Scrive calciostyle.it