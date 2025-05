Roma uomo si barrica dentro il Burger King di viale Eritrea e minaccia i clienti | Sono armato Trattative in corso con la polizia

Panico a Roma, dove un uomo si è barricato all'interno di un Burger King in viale Eritrea, minacciando i clienti con un arma. Le forze dell'ordine sono sul posto e sono in corso trattative per la sua resa. La situazione ha generato il caos nel quartiere Africano, con la polizia che cerca di garantire la sicurezza di tutti e riportare la calma.

Panico in strada a Roma. Un uomo che ha affermato di essere armato si è barricato in un Burger King in viale Eritrea, al quartiere Africano. L'uomo avrebbe prima avrebbe minacciato i... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, uomo si barrica dentro il Burger King di viale Eritrea e minaccia i clienti: «Sono armato». Trattative in corso con la polizia

