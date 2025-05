Roma uomo armato si barrica in un fast food | ore di tensione e trattative in corso

Nella serata di domenica 25 maggio 2025, Roma è stata teatro di un episodio drammatico: un uomo armato si è barricato all'interno di un fast food Burger King in viale Eritrea, nel quartiere Africano. Iniziavano così ore di intensa paura e trattative, mentre le forze dell'ordine cercavano di gestire la situazione, garantendo la sicurezza di tutti i presenti e cercando di riportare la calma in un clima di tensione crescente.

