Roma trovati due scheletri vicino alla metro Laurentina | si ipotizza un duplice omicidio risalente a trent’anni fa

Una scoperta inquietante ha scosso Roma sabato 24 maggio, quando due scheletri sono stati trovati nei pressi della metro Laurentina. I resti, ipoteticamente riconducibili a un duplice omicidio avvenuto trent'anni fa, sono stati scoperti da due speleologi amatoriali durante un'esplorazione di una cavità naturale in via dei Corazzieri. La macabra trovata ha subito sollevato interrogativi e suscitato l'attenzione delle autorità.

Una scoperta inquietante è avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 maggio a Roma, nei pressi di via di Vigna Murata, non lontano dalla stazione Laurentina della metropolitana. Due speleologi amatoriali, calatisi in una cavità naturale attraverso un ingresso situato in via dei Corazzieri, si sono imbattuti nei resti scheletrici di due esseri umani. I due esploratori, equipaggiati con corde e caschetti dotati di torce, stavano attraversando un percorso sotterraneo quando si sono accorti della presenza di ossa umane. Dopo il ritrovamento, hanno immediatamente avvisato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica e del Commissariato Esposizione, mentre il nucleo SAF dei Vigili del Fuoco ha provveduto al recupero dei resti...

Due scheletri trovati in una grotta a Roma, la macabra scoperta di due speleologi: forse un duplice omicidio di 30 anni fa - Forse cercavano un riparo per la notte, un luogo in cui appartarsi, o qualcuno potrebbe averceli portati per farli sparire. Ma quella cavità a ridosso della metropolitana Laurentina ...

Due scheletri umani in una cavità vicino alla metro di Roma, forse è duplice omicidio di 30 anni fa - Una coppia di speleologi ha trovato due scheletri umani in una cavità vicino alla metro Laurentina a Roma. Non è chiara la datazione, forse si tratta di un duplice omicidio di trent'anni fa.

