Roma trentaseienne raggirato e ridotto in miseria | tre arresti per droga usura ed estorsione

Un trentaseienne romano è stato raggirato e ridotto in miseria da un trio di malviventi, che lo hanno attirato con false promesse di aiuto. In un contesto di usura ed estorsione, la vittima è stata trascinata in un vortice di dipendenza. Nella giornata del 26 maggio 2025, sono scattati i sequestri e le misure cautelari nei confronti dei due uomini e della donna coinvolti.

Vittima fragile trascinata nel vortice della dipendenza: sequestri e misure cautelari per due uomini e una donna. Roma, 26 maggio 2025 – Lo hanno avvicinato con l’inganno, promettendogli aiuto e supporto mentre, in realtà, lo trascinavano in un incubo di dipendenza e violenza. Due uomini e una donna sono stati arrestati dalla Polizia del commissariato Prati, con l’accusa di spaccio di droga, usura e tentata estorsione, dopo aver ridotto in miseria un uomo di 36 anni. Il giovane, segnato dalla recente perdita di entrambi i genitori, è caduto nella trappola dei suoi aguzzini che, approfittando della sua fragilità, lo hanno indotto a consumare cocaina e crack... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, trentaseienne raggirato e ridotto in miseria: tre arresti per droga, usura ed estorsione

Roma, truffa da 18mila euro: raggirato un 88enne - Truffa da 18mila euro ad un anziano a Trastevere. Un uomo ha telefonato all'88enne raccontando di un incidente, in realtà mai avvenuto, causato da una lontana cugina. Poi presentandosi a casa e ... 🔗tg24.sky.it scrive

Roma est, uomo ridotto in fin di vita e abbandonato all'ospedale. Si indaga per tentato omicidio - Quando i medici di guardia lo hanno visitato, hanno capito subito che le fratture al cranio, al setto nasale, agli zigomi e i numerosi denti spezzati erano il risultato di una violenta aggressione. 🔗Come scrive roma.repubblica.it

Roma est, 49enne ridotto in fin di vita e abbandonato all'ospedale. Si indaga per tentato omicidio - Non si esclude, infatti, che l’uomo conoscesse chi lo ha ridotto in fin di vita. A coordinare le indagini è la pm della Procura di Roma, Stefania Stefanìa. A causa delle gravi condizioni di ... 🔗Segnala msn.com