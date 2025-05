Roma tragico incidente a San Basilio | morto un 67enne una donna ferita

Un tragico incidente stradale ha sconvolto San Basilio, a Roma, nella serata del 26 maggio 2025. Uno scontro tra due auto e uno scooter ha portato alla morte di un uomo di 67 anni e ha lasciato una donna ferita. L'episodio è avvenuto sulla via Nomentana, all'altezza del civico 1024, evidenziando ancora una volta i pericoli del traffico urbano.

Lo scontro ha coinvolto due auto e uno scooter sulla via Nomentana. Roma, 26 maggio 2025 – Drammatico incidente nella tarda serata di ieri a Roma, sulla via Nomentana, all’altezza del civico 1024, nel quartiere San Basilio. Un uomo di 67 anni, a bordo di uno scooter Honda SH 300, ha perso la vita nello scontro con due automobili, una Renault Captur e una Toyota Aygo. L’impatto, avvenuto intorno alle 23, ha causato anche il ferimento della conducente della Toyota, una donna di 39 anni di nazionalitĂ moldava, trasportata in ospedale. Illeso il 32enne italiano alla guida della Renault, accompagnato comunque per accertamenti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, tragico incidente a San Basilio: morto un 67enne, una donna ferita

