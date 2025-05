Roma tentano di rubare un’auto in via Giolitti | arrestati due senza fissa dimora

Due senza fissa dimora sono stati arrestati a Roma per tentato furto d'auto in via Giolitti. Fermati dai carabinieri dopo una segnalazione, i malviventi stavano forzando il finestrino di un veicolo già danneggiato. L'incidente, avvenuto il 26 maggio 2025, ha messo in luce l'efficace intervento delle forze dell'ordine nel contrastare la criminalità nella Capitale.

Fermati dai carabinieri dopo una segnalazione: avevano già danneggiato il finestrino. Roma, 26 maggio 2025 – Stavano cercando di forzare il finestrino di un'auto parcheggiata in via Giovanni Giolitti, nel centro della Capitale, quando sono stati colti in flagrante dai carabinieri. I due, un 48enne di nazionalità marocchina e una 39enne italiana, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali, sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. L'allarme è scattato grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino al numero di emergenza 112. I militari della stazione di piazza Dante, intervenuti rapidamente sul posto, hanno sorpreso la coppia mentre cercava di danneggiare con le mani il finestrino anteriore lato guida dell'autovettura...

