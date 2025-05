Roma scontri durante la manifestazione contro il Decreto Sicurezza | elicotteri sorvolano l’area per ore

Violenti scontri hanno scosso Roma durante la manifestazione contro il Decreto Sicurezza del 26 maggio 2025, con la polizia che ha risposto alle provocazioni dei manifestanti in Piazza Barberini. Elicotteri hanno sorvolato la zona, alimentando la tensione già altissima nel centro della Capitale. Il corteo, indetto dalla rete nazionale “No Ddl Sicurezza”, ha richiamato un ampio pubblico, evidenziando le polarizzanti opinioni su questa controversa legislazione.

Tensione altissima nel centro della Capitale. Durante la manifestazione indetta contro il Decreto Sicurezza, nel pomeriggio del 26 maggio 2025, sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in Piazza Barberini. Il corteo, organizzato dalla rete nazionale "No Ddl Sicurezza" in concomitanza con il dibattito parlamentare sul provvedimento, è stato disperso dalle unità antisommossa intervenute per contenere la protesta. La situazione è degenerata quando alcuni partecipanti, dopo essere stati bloccati lungo il percorso autorizzato, hanno iniziato a lanciare bottiglie e oggetti contro gli agenti, che hanno risposto con cariche e l'uso di manganelli per sgomberare la piazza...