Roma scontri alla manifestazione contro il ddl Sicurezza

A Roma, una manifestazione contro il ddl sicurezza si è trasformata in scontri quando i partecipanti, inizialmente riuniti in forma statica in piazza Barberini, hanno dato vita a un corteo. Il gruppo è stato poi fermato dalla polizia in via del Tritone, dove sono avvenuti momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine.

Melissa Sebastiani convocata per la manifestazione equstre Piazza di Siena a Roma - Melissa Sebastiani, appena 14 anni, è stata convocata per rappresentare l'Umbria alla manifestazione equestre Piazza di Siena a Roma. 🔗continua a leggere

Manifestazione nazionale il 21 giugno a Roma “per fermare Israele”: l’appello della campagna “Stop ReArm Europe” - Il 21 giugno a Roma si terrà una grande manifestazione nazionale, promossa dalla campagna Stop Rearm Europe, per fermare le azioni di Israele contro Gaza e denunciare il piano di eliminazione del popolo palestinese. 🔗continua a leggere

