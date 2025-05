Roma Saelemaekers chiude in bellezza | il futuro è un rebus

La stagione della Roma si conclude con un finale emozionante, ma il futuro rimane incerto. Con l'estate alle porte, il club è pronto a entrare nel vivo del calciomercato, cercando rinforzi per la rosa in vista dell'Europa League. Florent Ghisolfi, direttore tecnico, è consapevole delle sfide che attendono la squadra e della necessità di non commettere errori decisivi per l’immediato futuro.

Un'altra stagione si è conclusa e per la Roma è tempo di pensare al calciomercato. Quella che sta per cominciare sarà un'estate da non sbagliare per i giallorossi, chiamati a rinforzare una rosa già di per sé ben fornita in vista dell'Europa League. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi è consapevole di dover operare di fino in ogni reparto, con il focus che andrebbe però alla catena di destra, fondamentale in un 3-5-2 che si rispetti. Su quella fascia, come quinto, sarebbe rimasto il solo Devyne Rensch, che non può essere l'unico nome su cui puntare in quel reparto. L'olandese è rimasto da solo su quel lato per via della fine del prestito di Alexis Saelemaekers...

