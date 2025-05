Roma quinta e in Europa League | data del sorteggio e possibili avversarie

Dopo un inizio di stagione difficile, la Roma ha trovato nuova linfa con Claudio Ranieri, strappando un piazzamento nei primi cinque in Serie A e guadagnando così l'accesso all'Europa League. Il sorteggio per la fase a gironi si terrà il 1° settembre, e i giallorossi dovranno affrontare avversarie agguerrite. I tifosi sperano di riscoprire la magia europea e di brillare nei prossimi incontri.

Quando a novembre la Roma faticava a trovare continuità e il malcontento aleggiava su Trigoria, l'idea di chiudere il campionato tra le prime cinque sembrava una chimera. E invece, con l'arrivo di Claudio Ranieri e una seconda parte di stagione quasi perfetta, i giallorossi hanno scalato la classifica fino a chiudere a quota 69 punti. Una vittoria netta contro il Torino, con Paredes e Saelemaekers a segno, ha certificato il risultato. Il quinto posto di questa stagione è il miglior piazzamento della Roma dal 2019-20, quando Paulo Fonseca chiuse anch'egli al quinto posto. Da allora, erano arrivati un settimo posto e tre sesti, in un altalenante mix tra Europa League e Conference...

