Roma Paredes respinge l'addio sui social | Ci vediamo l'anno prossimo

In una serata di emozioni, la Roma ha chiuso la stagione con un 5° posto che garantisce l'accesso all'Europa League. Nonostante la delusione per una storica qualificazione in Champions sfuggita, i giallorossi possono guardare con ottimismo al futuro. Roma Paredes, per rassicurare i tifosi, ha fatto eco sui social: "Ci vediamo l'anno prossimo", lasciando presagire un'ulteriore avventura insieme.

La serata di ieri 25 maggio è stata l’ultima della stagione della Roma, che ha concluso al 5° posto in classifica. I giallorossi hanno strappato il pass per la prossima Europa League, sfiorando quella qualificazione in Champions League che sarebbe stata storica sotto ogni punto di vista. Per il club, ora, è imperativo preparare l’imminente sessione estiva di calciomercato, con l’obiettivo di migliorare una rosa già di per sé ben fornita. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi dovrà prima blindare quei calciatori che rappresentano la spina dorsale della squadra, con uno sguardo che va necessariamente alla mediana... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Paredes respinge l’addio sui social: “Ci vediamo l’anno prossimo”

