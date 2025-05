Roma Mancini | Nuovo allenatore? Siamo tranquilli

La Roma si appresta a una nuova era con l'arrivo di Mancini come allenatore. Dopo una stagione deludente, culminata con un punto di distanza dalla Champions League, la squadra giallorossa mira a ripartire con rinnovato entusiasmo. L'ultima vittoria contro il Torino non è bastata, ma la fiducia nel nuovo corso è alta. Ora, fan e dirigenti aspettano i frutti di questa transizione.

Cala il sipario sulla stagione della Roma, che per un solo punto non riesce a conquistare la tanto agognata qualificazione in Champions League. La vittoria della Juventus sul Venezia ha reso vano il successo contro il Torino dei giallorossi, che chiudono in quinta posizione in classifica e si qualificano alla prossima Europa League. Si è ufficialmente chiusa anche la leggendaria carriera di Claudio Ranieri, omaggiato anche da Gianluca Mancini nel postpartita di ieri. Mancini: “Ranieri una garanzia”. Queste le parole di Mancini in conferenza stampa: “ È stato un girone di ritorno unico e che ci rende orgogliosi, ma al tempo stesso ci deve far riflettere sul girone d’andata... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Mancini: “Nuovo allenatore? Siamo tranquilli”

