Roma macabra scoperta in un cunicolo a San Lorenzo | trovati due cadaveri mummificati

Una macabra scoperta ha scosso il quartiere San Lorenzo di Roma, dove due cadaveri mummificati sono stati rinvenuti in un cunicolo sotterraneo. La scoperta, effettuata da una coppia di speleologi milanesi in vacanza, solleva ipotesi circa l'identità delle vittime, probabilmente senzatetto, che potrebbero essere caduti nel condotto.

I resti scoperti da una coppia di speleologi milanesi in vacanza. Ipotesi senzatetto caduti nel condotto. ROMA – Due cadaveri in stato di mummificazione sono stati rinvenuti ieri in un cunicolo sotterraneo in via dei Corazzieri, nel quartiere San Lorenzo, a Roma. A fare la macabra scoperta una coppia di turisti milanesi, appassionati di speleologia, che si erano calati nel condotto durante una visita nella Capitale. Immediatamente allertata, la polizia di Roma è intervenuta sul posto, provvedendo al recupero dei resti umani. Secondo una prima ipotesi investigativa, i corpi potrebbero appartenere a due persone senza fissa dimora... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, macabra scoperta in un cunicolo a San Lorenzo: trovati due cadaveri mummificati

Mistero a Roma: trovati due scheletri umani in un cunicolo, erano mummificati - Un inquietante mistero ha preso forma a Roma, nella zona di Cecchignola, dove due scheletri umani mummificati sono stati scoperti in un cunicolo da due speleologi. 🔗continua a leggere

Roma, macabra scoperta in un cunicolo a San Lorenzo: trovati due cadaveri mummificati - A Roma, due corpi mummificati sono stati trovati in un cunicolo a San Lorenzo da una coppia di turisti. La polizia indaga sulle cause del decesso. 🔗Da romadailynews.it

Due amici milanesi in vacanza trovano due scheletri mummificati: la macabra scoperta - La scoperta è stata fatta a Roma da due speleologi di Milano: l’esplorazione in un cunicolo e la scoperta delle ossa mummificate ... 🔗Scrive milanotoday.it

Roma, due scheletri trovati da due speleologi in una grotta: risalirebbero a 30 anni fa - Parma – Un macabro ritrovamento è stato fatto su un marciapiede nel quartiere Crocetta. Una donna che stava portando a spasso il cane nei pressi di un piccolo parco ha… Leggi ... 🔗Si legge su informazione.it