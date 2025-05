Roma in Europa League e Ranieri ai saluti | Quando hai dato tutto c’è solo soddisfazione; futuro allenatore? Stanno impazzendo tutti

Claudio Ranieri ha salutato il calcio con un sorriso ieri, guidando la Roma all'Europa League nella sua ultima partita. Con il quinto posto ottenuto grazie a una vittoria, il tecnico ha espresso soddisfazione per il suo lavoro. Mentre si parla del futuro allenatore, i tifosi sono in fermento. Un finale emozionante per un grande allenatore che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei giallorossi.

