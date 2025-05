Roma Gravina Anivp | Vigilanza privata come forma di deterrenza

Nel contesto della sicurezza pubblica, il decreto Piantedosi evidenzia l'importanza della vigilanza privata come deterrente per atti illegali negli esercizi pubblici. Giulio Gravina, in linea con queste nuove linee guida, sottolinea il valore di questo approccio per garantire un ambiente piĂą sicuro e protetto, contribuendo in modo significativo alla prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose.

