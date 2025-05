Roma governo pone fiducia su decreto sicurezza manifestanti con caschi volti coperti e bastoni protestano fermati dalla polizia – VIDEO

Alta tensione a Roma mentre il governo pone la fiducia sul decreto Sicurezza, limitando le possibilità di modifica. Manifestanti con caschi e volti coperti protestano energicamente presso il Parlamento, dando vita a scontri con le forze dell’ordine. La situazione si fa critica mentre le autorità cercano di mantenere l'ordine in un contesto di forte conflitto civile. Guarda il video dei momenti salienti.

Alta tensione nella Capitale mentre il governo pone fiducia sul decreto Sicurezza. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nei pressi del Parlamento Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto Sicurezza, chiudendo così ogni margine di modifica al provvedimento.

