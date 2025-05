Roma forte su Fabregas il Como pareggia l’offerta sull’ingaggio | palla a Cesc

La Roma, dopo una stagione altalenante che ha visto momenti di crisi, chiude il campionato conquistando la qualificazione in Europa League. Con un occhio al futuro, il club giallorosso è ora concentrato sul mercato, in particolare su Cesc Fabregas, in competizione con il Como che ha pareggiato l'offerta. È tempo di guardare avanti e pianificare con intelligenza.

Un altro campionato è andato, in un misto di orgoglio e rimpianti per la Roma, che dopo aver toccato il baratro nella prima parte di stagione riesce quantomeno a confermare l' Europa League. Peccato per la Champions, ma ora è il momento di guardare avanti e pianificare in maniera intelligente, senza ripetere i goffi errori commessi negli ultimi tempi. Da un mercato che vede al momento Saelemaekers come tema principale ad un post Ranieri pronto per essere svelato, e la pista più calda rimane Fabregas. Da qualche giorno si registra un pressing molto alto dei giallorossi sullo spagnolo, individuato come profilo perfetto per età e filosofia di gioco che cerca di imporre...

La Roma vuole Fabregas in panchina, il Como fa muro: la situazione - Il prescelto sulla panchina della Roma da Ranieri e il ds Ghisolfi è lo spagnolo. L'alternativa resta Gasperini ... 🔗Si legge su msn.com

L’illusione della Roma, il futuro è Fabregas manca il si del Como - L'illusione è durata una mezzora in tutto: i gol di Paredes su rigore e di Saelemaekers hanno fatto assaporare due volte a Claudio Ranieri l'ennesimo miracolo, nel tempo in cui il Venezia stava ferman ... 🔗Secondo informazione.it

Roma alla carica per Fabregas: è il primo nome della dirigenza per sostituire Ranieri, ma il Como… - Roma, Cesc Fabregas il primo nome della dirigenza giallorossa come nuovo tecnico: ha convinto tutti, ma il Como non vuole lasciarlo L’attesa in casa Roma è altissima e i tifosi vogliono risposte: chi ... 🔗Scrive calcionews24.com