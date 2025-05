Roma Dybala | Spero che la società sia contenta con me e spero di restare

L'AS Roma conclude la stagione con una vittoria sul Torino, ma la gioia è offuscata dall'assenza della qualificazione in Champions League. Paulo Dybala esprime soddisfazione per il suo rendimento e la speranza di restare nel club. Nonostante i passi falsi nella prima parte del campionato, la squadra può comunque celebrarne alcuni traguardi significativi. I riflettori ora si spostano sulle strategie future della società.

La Roma batte il Torino nell'ultima giornata di campionato, ma la vittoria non è sufficiente per strappare un pass per la Champions League. A pesare, oltre agli scontri diretti, sono stati i punti persi nella prima parte di stagione. Nonostante ciò, i giallorossi possono festeggiare un traguardo importante: l'accesso all' Europa League, centrato grazie a un finale in crescendo e al grande lavoro svolto da Claudio Ranieri, richiamato a stagione in corso per rimettere in piedi una squadra che sembrava destinata al fallimento. Il tecnico romano ha risposto presente con la consueta eleganza e praticità...