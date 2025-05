Roma corruzione per la manutenzione delle strade | 5 arresti

A Roma, un'operazione di polizia ha portato all'arresto di cinque persone coinvolte in un caso di corruzione legato alla manutenzione delle strade. Gli indagati avrebbero realizzato un manto stradale inferiore agli standard previsti, sfruttando la situazione per risparmiare sui costi di gestione. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, mettono in luce un grave caso di malversazione nell'affidamento pubblico dei lavori.

Blitz a Roma dove sono scattati cinque arresti. Stando a quanto ricostruito, facevano manutenzione stradale realizzando un manto stradale più sottile di quello pattuito nella gara di affidamento dei lavori, risparmiando così sui costi. È questa l'ipotesi investigativa degli investigatori della guardia di finanza, corroborata dal Gip del tribunale Capitolino, che ha portato all'ordinanza di arresto per 5 persone e l'interdizione per 17 società  di contrarre lavori con la pubblica amministrazione. Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i finanzieri del Comando provinciale stanno eseguendo l'ordinanza che dispone la misura custodia cautelare in carcere per i 5 indagati... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, corruzione per la manutenzione delle strade: 5 arresti

