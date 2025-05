Roma corruzione in manutenzione strade | 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate a Roma nell'ambito di un'inchiesta su corruzione e mala gestione nella manutenzione delle strade. Le accuse comprendono associazione per delinquere, turbativa d'asta, frode nelle forniture pubbliche e bancarotta fraudolenta. Le indagini, condotte dalle autoritĂ competenti, mettono in luce un sistema di corruzione che ha compromesso la qualitĂ dei servizi pubblici nella capitale.

