Roma corruzione in manutenzione strade | 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate a Roma nell'ambito di un'inchiesta su un caso di corruzione legato alla manutenzione delle strade. Le accuse includono associazione per delinquere, frode nelle pubbliche forniture e bancarotta fraudolenta, rivelando un sistema illecito che ha turbato le procedure d'appalto e danneggiato l'integrità dei servizi pubblici.

(Adnkronos) – Associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta. Sono queste le ipotesi di reato nei confronti di 5 persone, sottoposte a custodia cautelare in carcere, per i quali i finanzieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misura.

