Roma controlli nella periferia est | un arresto per spaccio chiusi due ristoranti e una sala scommesse

Una vasta operazione di controllo nella periferia est di Roma ha portato a un arresto per spaccio di droga e a una denuncia per guida in stato di ebbrezza. I blitz nei quartieri Talenti, Città Giardino e Monterotondo hanno anche visto la chiusura di due ristoranti e una sala scommesse per gravi carenze igienico-sanitarie, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro attività illecite e degrado urbano.

Operazione interforze nei quartieri Talenti, Città Giardino e Monterotondo: anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Roma, 26 maggio 2025 – Un arresto per spaccio, una denuncia per guida in stato di ebbrezza, due locali chiusi per gravi carenze igienico-sanitarie, una sala scommesse sospesa e due segnalazioni per uso personale di stupefacenti. È questo il bilancio dell'ultimo servizio di controllo straordinario effettuato dalla Questura di Roma, con il supporto di Polizia locale, Asl e Ispettorato del lavoro. L'operazione, coordinata dal dirigente del distretto Fidene, ha interessato i quartieri di Città Giardino, Talenti, Conca d'Oro e il Comune di Monterotondo...

