Roma Club Larino | Ranieri? Uno dei più grandi allenatori di sempre

Benvenuti a una nuova emozionante puntata di 'Tutto il mondo Tifa As Roma', dedicata al Roma Club Larino. Oggi celebriamo Claudio Ranieri, uno dei più grandi allenatori di sempre, che ha lasciato un segno indelebile nella storia giallorossa. Anche se la stagione si avvicina alla conclusione, la passione dei tifosi della Roma non si spegne mai, uniti in tutto il mondo per sostenere i colori della loro amata squadra.

Nonostante la stagione sia ormai giunta al termine, a non finire è la passione dei tifosi della Roma. Sostenitori accaniti, sparsi per il mondo e pronti a cantare per i colori della squadra della Capitale. In questa speciale puntata del format ‘Tutto il mondo Tifa As Roma’, l’ospite speciale è il Roma Club Larino, rappresentato dal proprio presidente Pierpaolo Sia. Queste le sue parole in merito alla nascita del Club: “Il Roma Club è un’idea che ho avuto da più piccolo e appena sono cresciuto ho deciso di aprirlo. Nella prima fase ho cercato dei possibili membri con i quali costituire il club. All’inizio eravamo una quarantina fino a diventare il secondo club più grande del Sud Italia... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Club Larino: “Ranieri? Uno dei più grandi allenatori di sempre”

