Roma blitz antidroga al Quarticciolo | quattro arresti e 600 dosi sequestrate

Operazione dei carabinieri nei quartieri Quarticciolo e Centocelle: fermati anche spacciatori colti in flagrante. Roma, 26 maggio 2025 – Quattro arresti, 600 dosi di droga sequestrate e numerose sanzioni elevate: è il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai carabinieri della compagnia di Roma Casilina, in collaborazione con il nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria. L'operazione si è concentrata nei quartieri Quarticciolo e Centocelle, zone particolarmente sensibili allo spaccio. Un cittadino gambiano e uno egiziano sono stati arrestati dopo aver tentato di nascondere dosi di crack e cocaina in un cestino dei rifiuti alla vista dei militari...