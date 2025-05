Roma alla carica per Fabregas | è il primo nome della dirigenza per sostituire Ranieri ma il Como…

La Roma è in clamorosa attesa per il futuro del club e Cesc Fabregas emerge come il principale candidato per sostituire Ranieri. La dirigenza giallorossa è convinta delle sue qualità, ma dovrà affrontare una dura battaglia con il Como, intenzionato a trattenerlo. Con i tifosi che chiedono certezze, il destino della panchina romanista si fa sempre più intrigante. Chi sarà il prossimo allenatore?

