Roma accoltella barbiere con forbici a Centocelle | fermato 29enne evaso dai domiciliari

Un grave episodio di violenza ha scosso il quartiere Centocelle di Roma, dove un barbiere di 24 anni è stato accoltellato con delle forbici. L'aggressione, avvenuta il 20 maggio, ha portato all'arresto di un 29enne albanese, evaso dai domiciliari, bloccato dai carabinieri a Tor Sapienza. L’uomo, già ricercato, è accusato di aver scatenato una lite culminata nell'attacco.

L’aggressione il 20 maggio in una barberia. Fermato a Tor Sapienza un albanese senza fissa dimora, già ricercato. ROMA – È stato fermato dai carabinieri a Tor Sapienza il 29enne albanese accusato di aver aggredito con delle forbici un barbiere 24enne, durante una lite avvenuta lo scorso 20 maggio in una barberia di via Filippo Parlatore, nel quartiere Centocelle. La vittima, un cittadino indiano, era stata colpita al collo ed era poi stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è tuttora ricoverata ma non in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei militari delle stazioni di Roma Centocelle, Alessandrina e Cinecittà, l’aggressore, senza fissa dimora e con precedenti penali, aveva discusso con il barbiere per futili motivi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, accoltella barbiere con forbici a Centocelle: fermato 29enne evaso dai domiciliari

