Roma a Trigoria lo sciogliete le righe | da valutare Dybala e Pellegrini per l’estate

La Roma festeggia una vittoria importante nell’ultima partita di campionato, battendo 2-0 il Torino grazie alle reti di Paredes e Saelemaekers. Questo successo consolida il quinto posto in classifica e garantisce l’accesso all’Europa League per la prossima stagione. Ora, l'attenzione si sposta su Dybala e Pellegrini, in vista della preparazione estiva. Una conclusione di campionato che, nonostante le sfide, lascia ben sperare per il futuro.

La Roma fa il suo dovere all'Olimpico Grande Torino, superando 2-0 i granata con i gol di Paredes e Saelemaekers. Tre punti fondamentali che blindano il quinto posto e valgono la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Una soddisfazione che arriva al termine di un campionato iniziato nel caos, con la squadra invischiata nella parte bassa della classifica e incapace di trovare una propria identità. L'arrivo di Claudio Ranieri ha cambiato tutto: organizzazione, spirito, risultati. Nel frattempo, le notizie dagli altri campi hanno definito la classifica finale: la Juventus, con una faticosa rimonta per 3-2 sul Venezia, si è presa l'ultimo posto utile per la Champions League e ha condannato i veneti alla retrocessione in Serie B...

