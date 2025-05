Roma 20enne egiziano trovato morto su terrazzo | la Procura indaga per omicidio

Un tragico episodio ha scosso Roma Est, dove un giovane egiziano di 20 anni è stato trovato morto su un terrazzo. Il ragazzo, noto per presunti legami con lo spaccio di droga, sarebbe caduto da un balcone. La procura ha aperto un'indagine per omicidio, mentre la polizia analizza le circostanze e le responsabilità legate alla sua morte.

Il giovane, noto per spaccio, sarebbe precipitato da un balcone. La polizia indaga su dinamica e responsabilità. ROMA – Tragedia nella serata di domenica 25 maggio a Roma Est, dove un giovane di 20 anni è stato ritrovato senza vita su un terrazzo condominiale di via Aldo Capitini, in zona Villaggio Prenestino. La vittima è un cittadino egiziano, noto alle forze dell’ordine per attività di spaccio. Secondo una prima ricostruzione, il corpo sarebbe precipitato da un balcone situato a diversi metri di altezza, schiantandosi sul terrazzo sottostante. Gli agenti della polizia di Roma, intervenuti sul posto insieme alla Squadra mobile, non hanno riscontrato segni di ferite da arma da fuoco... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, 20enne egiziano trovato morto su terrazzo: la Procura indaga per omicidio

