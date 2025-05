Roland Garros Sonego eliminato da Shelton

Lorenzo Sonego ha subito un'amara eliminazione al primo turno del Roland Garros 2025, battuto dallo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 13. La sfida si è protratta per oltre tre ore, con punteggio finale di 6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3. Una prestazione combattuta per l'azzurro, che non è riuscito a sfruttare i momenti chiave del match.

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego eliminato al primo turno del singolare maschile del Roland Garros 2025. L'azzurro è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 13, che si è imposto per 6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3 in 3h31'. —[email protected] (Web Info) L'articolo Roland Garros, Sonego eliminato da Shelton proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roland Garros, Sonego eliminato da Shelton

Cosa riportano altre fonti

Roland Garros, Sonego eliminato da Shelton - (Adnkronos) – Lorenzo Sonego eliminato al primo turno del singolare maschile del Roland Garros 2025. L'azzurro è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 13, che si è ... ilfattonisseno.it scrive

Roland Garros: Sonego cede a Shelton dopo cinque set combattuti - Lorenzo Sonego, impegnato nella sessione serale del Roland Garros, non ce l'ha fatta a superare Ben Shelton (numero 13 del mondo). (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Lorenzo Sonego sconfitto da Ben Shelton nel primo turno del Roland Garros 2025! L'azzurro si arrende al quinto set dopo tre ore di battaglia - ROLAND GARROS - Lorenzo Sonego mette in campo tutto il cuore e tutta l'energia di cui dispone nella sessione serale sul centrale, ma contro Ben Shelton non bast ... Come scrive eurosport.it

Lorenzo Sonego eliminato da Lloyd Harris al Roland Garros